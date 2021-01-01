Ofsayt kuralı değişiyor: Yeni ofsayt önerisi IFAB'a sunuldu

FIFA Futbol Gelişim Sorumlusu Arsene Wenger'in ofsayt kuralıyla ilgili yaptığı değişim önerisi IFAB'a sunuldu.

Son dönemde Video Asisten Hakem Sistemi (VAR) ile birlikte tartışmalara neden olan ofsayt kuralında değişikliğe gidiliyor.

Sporx'te yer alan habere göre, FIFA Futbol Geliştirme Sorumlusu Arsene Wenger'in önerisine göre, bir oyuncunun ofsaytta olduğuna karar verilebilmesi için topla oynayabileceği tek bir uzvunun değil, tüm uzuvlarının, rakibinden önde olması gerekiyor.

Yani hücum oyuncusunun elleri ve kolları dışında, vücudunun herhangi bir bölgesi rakip oyuncuyla aynı hizadaysa yeni kurala göre ofsayt olmayacak.

Çin'de denenecek

Bu öneri IFAB'ın onayını aldıktan sonra ilk olarak Çin'de denenecek. Burada yapılan denemelerde bir sorunla karşılaşılmaması durumunda futbol kurallarına eklenecek.

VAR'ın ofsayt kararları Türkiye'de de tartışılıyor

Süper Lig'de de VAR tarafından çekilen ofsayt çizgileri sık sık tartışmalara neden oluyor. Özellikle Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ve Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu maçlarda çekilen ofsayt çizgilerinin hatalı olduğunu ifade etmişti.

Arsene Wenger'in kariyerinden satırbaşları

Antrenörlük kariyerine 1984'te Nancy'de başlayan Arsene Wenger, 1987'de Monaco'nun teknik direktörü oldu. 7 yıl Monaco'da görev yapan Wenger'in bir sonraki durağı Nagoya Grampus oldu.

Burada geçirdiği bir yılın ardından Arsenal'in menajerliğine getirilen Fransız çalıştırıcı 22 yıl boyunca İngiliz ekibinde görev yaptı. 2018 yılında Arsenal'den ayrıldıktan sonra FIFA'da Futbol Gelişim Sorumlusu olarak çalışmaya başladı.