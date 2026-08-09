City, Rodri ve Barcelona üzerindeki baskıyı artırıyor

Barcelona, Manchester City'nin yıldızı Rodri ile anlaşma sürecinde ilerlemeye devam ediyor; ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılamamış olması nedeniyle ilgili tüm taraflar hâlâ temkinli davranıyor.

Barcelona, oyuncuyu kadrosuna katmak için ikinci teklifini şimdiden sundu; Manchester City ise 80 milyon euro talep ediyor.

Sport gazetesi, City'nin teknik direktörü Enzo Maresca'nın açıklamalarına yer verdi. Maresca şöyle konuştu: "Şu an itibarıyla, Rodri'nin önümüzdeki çarşamba günü Manchester'da olacağı görülüyor."

Maresca'nın açıklaması, oyuncunun mevcut sözleşme durumunu yansıtıyor; zira Rodri'nin transferi tam anlamıyla sonuçlanmadığı sürece o hâlâ İngiliz kulübünün bir oyuncusu ve dolayısıyla önceden belirlenmiş programa uymak zorunda.

Maresca'nın tutumu mantıklı görünüyor; İtalyan teknik adam, takımının çıkarlarını savunuyor ve oyuncu resmî olarak hâlâ Manchester City kadrosunun bir parçası olduğu sürece ona güveniyor.

Önümüzdeki saatler içinde neler olabileceği ise başka bir konu; Barcelona ve İngiliz kulübünün, hafta sonu boyunca ilerleme kaydeden görüşmelerde son detayları tamamlamayı başarması hâlinde.

Barcelona cephesinde ise son günler, özellikle oyuncunun gelişi yönünde ek adımlar atmak için değerlendirildi.

Katalan kulübünün isteği, Rodri transferini mümkün olan en yüksek hızla tamamlamak; böylece yeni transfer, hizmetlerinden neredeyse anında yararlanmak isteyen teknik direktör Hansi Flick'in sistemine en kısa sürede dahil olabilecek.

Alman teknik adamın hedefi, Rodri'nin 12 Ağustos günü Joan Gamper Spor Şehri'nde hazır bulunmasını sağlamak. Bu tarih, oyuncunun daha fazla gecikme olmadan antrenmanlara katılmasını istiyorlarsa, tüm taraflara transferi hızla sonuçlandırmaya çalışma yükümlülüğü getiriyor.

Bu, anlaşmanın kesinleştiği anlamına gelmiyor; zira görüşmelere yakın kaynaklar, geçen cuma günü sükûnet çağrısında bulunmuştu; çünkü transfer nihai olarak tamamlanmış sayılmadan önce çözülmesi gereken bazı hususlar hâlâ bulunuyor.

İşte bu nedenle, Maresca'nın açıklamaları mutlaka tabloda bir değişiklik ya da transferin önünde bir engel olarak yorumlanmamalı; bunlar yalnızca şu anki durumu tarif ediyor.

Nihai onay alındığı anda, oyuncunun Manchester şehrine veda edip Barcelona'ya doğru yola çıkma zamanı da gelmiş olacak.