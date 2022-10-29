Norveçli yıldızın yokluğu rakip takımlara derin bir nefes aldırıyor.

Premier Lig'e hızlı adapte olan oyuncuyu sakatlık durdurdu

Haaland, Leicester maçında kadroda yer alamadı

Brendan Rodgers bu durumdan memnundu

NE OLDU? Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, Leicester deplasmanına konuk oldu ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Guardiola'nın öğrencileri, Erling Haaland'ın yokluğunda Leicester deplasmanını bol gollü geçemedi. Sakatlığı bulunan Norveçli yıldız, Brendan Rodgers'ın öğrencilerinin karşısına çıkamadı ve Leicester City'nin menajeri bu durumu espirili bir şekilde ele aldı.

NE SÖYLENDİ? Leicester City menajeri Brendan Rodgers, BT Sport'a şunları söyledi: "Erling Haaland'ın oynamadığını görünce dizlerimin üstünde kaydım. O harika bir oyuncu. Premier Lig'de birinci sınıf bir yetenek izlemek harika."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Maç öncesi basın toplantısında konuşan Rodgers bu kez Haaland hakkındaki görüşünü değiştirdi: "Umarım oynar. En iyi oyuncuları izlemek isteriz. Premier Lig'in güzelliği, dünya çapında bir oyuncunun burada büyüdüğünü ve yeteneğini geliştirdiğini görme şansımızın olması."

HAALAND'I NE BEKLİYOR? Erling Haaland sakatlıktan dönmesiyle ilk olarak Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkarak 2 Kasım'da Sevilla'yı ağırlayacak. Ardından Premier Lig arenasına dönecek olan Norveçliyi, 5 Kasım'da Fulham maçı bekliyor.