City Group'un yeni yatırımı: Metinho

Son olarak Ligue 1'e yeni çıkan Troyes'i alan City Football Group, Fluminense'nin 18 yaşındaki yıldızı Metinho'yu Fransız ekibine transfer etti.

Ligue 1'in yeni ekibi ESTAC Troyes, Fluminense'den 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Metinho'yu 5 milyon Euro bedelle transfer ederek kulübün transfer rekorunu kırdı.

Oyuncu, yakın zamanda Fransız takımını resmi olarak satın alan City Football Group'un bir transferi olarak kayıtlara geçti. Şirket, dünya çapındaki ortak ağları ve sahip oldukları kulüpler sayesinde genç yetenekler için bir çekim merkezi oluşturmasıyla dikkat çekiyor. ESTAC Troyes da, bu çekim merkezlerinden biri olarak şirketin yeniden yapılandırdığı kulüplerden biri...

18 yaşındaki Metinho Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde doğdu; ancak babasının uğradığı dini ve siyasi baskı nedeniyle oyuncu bir yaşındayken ailesi Brezilya'ya taşındı.

Metinho; Kayky, Arthur Wenderroscky, João Neto, Gustavo Lobo, Matheus Martins ve Jefté gibi çok yetenekli oyuncularla birlikte Flumininse U-17 takımında parlamıştı. Defansif orta saha ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen genç oyuncunun; pas, top kapma, takımı atağa çıkarma ve oyun görüşü gibi dikkat çeken özellikleri onu oyunun iki yönünde de güçlü kılıyor.

City Group, geçtiğimiz aylarda Metinho gibi Fluminense'de yetişen Kayky'i de 2022'den itibaren Manchester City'de oynayacak şekilde transfer etmişti.