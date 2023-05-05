Manchester City'nin sahibi City Football Group, Brezilya ekibi Esporte Clube Bahia'yı 158 milyon sterlin (198.7 milyon dolar) karşılığında satın aldı.

City Football Group imparatorluğuna yeni takımlar ekliyor

Bünyesinde 13 kulüp var

Bahia aileye yeni katıldı

NE OLDU? Manchester City'nin sahibi, New York City FC ve Melbourne City FC gibi takımların yer aldığı bünyesine son olarak Bahia'yı kattı. Bahia'nın alımı, Manchester City'nin ardından City Football Group'un yaptığı en büyük ikinci anlaşma olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜK RESİM: City Football Group kulübün %90'ını satın alırken yüzde %10'u Bahia'nın mevcut yönetimine bırakıldı. Bahia, Brezilya'nın en üst liginde iki kez şampiyonluk yaşadı. Son başarısını 1988'de aldı.

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