- City Football Group imparatorluğuna yeni takımlar ekliyor
- Bünyesinde 13 kulüp var
- Bahia aileye yeni katıldı
NE OLDU? Manchester City'nin sahibi, New York City FC ve Melbourne City FC gibi takımların yer aldığı bünyesine son olarak Bahia'yı kattı. Bahia'nın alımı, Manchester City'nin ardından City Football Group'un yaptığı en büyük ikinci anlaşma olarak değerlendiriliyor.
BÜYÜK RESİM: City Football Group kulübün %90'ını satın alırken yüzde %10'u Bahia'nın mevcut yönetimine bırakıldı. Bahia, Brezilya'nın en üst liginde iki kez şampiyonluk yaşadı. Son başarısını 1988'de aldı.
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty Images
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