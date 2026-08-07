Barcelona, oyuncunun onayını aldıktan sonra Manchester City'nin yıldızı Rodri'yi transfer etmek için hızlı bir hamle yaptı.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın 45 milyon euro değerinde ilk mali teklifini, buna ek olarak 10 milyon euroluk bonusları içeren bir teklif sunduğunu, ancak İngiliz kulübünün bu teklife onay vermediğini aktardı.

Manchester City, Real Madrid ile kırmızı çizgisini 65 milyon euro olarak belirlemişti ve pazarlık için bir marj bulunmasına rağmen oyuncu için bu fiyatta ısrar etmeye devam ediyor.

Rodri'nin kulüp içindeki büyük konumu göz önüne alındığında ve geleceği konusunda karar verme hakkını kazanmasının ardından, bu görüşmelere bizzat katılması da mümkün.

Katalan kulübü, oyuncunun sözleşmesinde yalnızca bir yılın kaldığını ve imza için onayını halihazırda verdiğini, dolayısıyla hizmetlerini almak için herhangi bir açık artırma yaşanmayacağını düşünüyor.

İlk görüşmelerde oyuncunun çevresi Barcelona'ya, Manchester City'nin 65 milyon euro elde etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Barcelona, transferde ödeyeceği sabit meblağ için bir tavan belirledi ve bu tutar hiçbir şekilde 50 milyon euroyu aşmayacak; ardından, transferin değerini 60 milyon euroya yakın bir tutara çıkarmak için bonuslar eklenebilir; bu, Barcelona'nın adil gördüğü fiyat.

Sport, "İki kulüp arasındaki ilişkiler iyi ve tarafların bu hafta sonu tatili içinde transferi tamamlamak için nihai bir anlaşmaya varabilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncuya gelince, Barcelona, Manchester City'de en yüksek maaşları alan oyunculardan biri olan ve halihazırda masasında sözleşme yenileme teklifi bulunan Rodri'nin taleplerinin gayet farkındaydı.

Barcelona bu rakamlar üzerinde çalıştı ve oyuncunun gelecek dört sezonluk sözleşmesi konusunda ilkesel bir anlaşmaya vardı; transfer önümüzdeki günlerde nihai olarak kapatılırsa Rodri gelecek hafta Barcelona'ya gidebilir.