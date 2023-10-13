Portekizli süperstar, İran'da yaşadığı buluşma nedeniyle hayatının en tuhaf cezasına çarptırıldı.

Al-Nassr'ın yıldızı, yüzde 85'i felçli olan bir hayranı olan İranlı ressam Fatima Hamami ile geçen ay İran'da Persepolis'e karşı oynanan AFC Şampiyonlar Ligi maçında Suudi ekibiyle seyahat ettiği sırada tanıştı.

Ronaldo'ya sanatçı tarafından bir tablo hediye edildi ve fotoğraf için poz verirken onu kucakladı.

Ne söylendi?

Mundo Deportivo'ya göre İran'da çok sayıda avukat, ülkede eşiniz olmayan bir kadına dokunmanın zina olarak görülmesi nedeniyle sarılmayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Habere göre, yargı sisteminin hızlı davranarak 38 yaşındaki Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası verdiği belirtiliyor.

Portekizli yıldızın turnuvanın grup aşamasında İran'a dönmesi gerekmeyecek ancak bir sonraki turlarda ilerlemeleri halinde İran'dan bir kulüple eşleşmeleri ve Suudi tarafının bir kez daha ziyaret etmek zorunda kalmasıyla bu ceza nedeniyle zor bir durumla karşılaşacağı belirtiliyor.

Habere göre Ronaldo, İran topraklarına tekrar ayak basması halinde tutuklanabilir ve cezasını çekmeye zorlanabilir.