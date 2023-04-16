İtalya Serie A ekibi Lazio'nun forvet oyuncusu Ciro Immobile, büyük bir talihsizlik yaşadı.

Lazio'nun forveti Ciro Immobile, bir tramvayın da içinde yer aldığı trafik kazası geçirdi. İtalya'daki yaygın raporlar, santrforun arabasının büyük bölümünün parçalandığını doğruladı.

İtalya 24, kazanın Roma'da, Lazio'nun sahası olan Olimpiyat Stadı'na sadece beş dakika uzaklıktaki Ponte Matteotti yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Corriere dello Sport'a göre, kazanın ardından bir kişi hastaneye kaldırılırken Immobile'nin de kolu incindi.

Ayrıca raporda, Immobile'nin olay yerindeki insanlara tramvayın kırmızı ışıkta geçtiğini ve ardından aracıyla temas kurduğunu söylediği iddia ediliyor.

Golcü futbolcu, kazanın ardından, "Tramvay kırmızı ışıkta geçti. Neyse ki iyiyim, sadece biraz kolum ağrıyor" dedi. Immobile ayrıca hastaneye kaldırılan yaralıya eşlik ederek ambulans görevlilerine, onun durumunu sordu.

Ciro Immobile'nin 2022-23 sezonu performansı

Serie A tarihinin önde gelen golcülerinden biri olan Immobile, bu sezon formda olan Lazio'nun önemli bir parçası. İtalyan santrfor, cumartesi akşamı oynanan Spezia maçında penaltıdan golünü kaydetti ve Lazio, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Lazio şu anda lig sıralamasında 61 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Napoli'nin ise 75 puanı var. Kaptan Immobile, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 12 gol kaydetti.