Ciro Immobile, Beşiktaş'taki geleceğini İtalyan basınına değerlendirdi: "Şampiyonluk zor ama"

- Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia ediliyordu
- Geleceğini İtalyan basınında değerlendirdi
- Şampiyonluk zor olsa da mutlu olduğunu söyledi
NE OLDU? Sezonu birçok talihsizlik yaşayarak geçiren Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'ın gelişiyle performansında istikrar kazandı. Siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti ancak İtalyan oyuncu, Solskjaer'in ekibinde mutlu olduğunu dile getirdi.
NE SÖYLENDİ? Sky Sport İtalya'ya konuşan Ciro Immobile şunları söyledi: "Türkiye'de harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyonluk zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ta mutluyum."
İtalya Serie A'daki şampiyonluk yarışına da değinen deneyimli forvet, "Inter, Napoli ve Atalanta ile karşılaştırdığımızda 3 kulvarda oynuyor. Bu durum uzun vadede onları zorlayabilir" ifadelerini kullandı.
DAHA FAZLASI: Beşiktaş'ta bu sezon 30 maçta süre bulan 35 yaşındaki deneyimli golcü, 14 gol attı ve 2 asist yaptı. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.