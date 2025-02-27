Ciro Immobile, Beşiktaş'taki geleceğini İtalyan basınına değerlendirdi: "Şampiyonluk zor ama"

Siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile, Beşiktaş'ta mutlu olup olmadığı İtalyan basınında değerlendirdi.

Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia ediliyordu

Geleceğini İtalyan basınında değerlendirdi

Şampiyonluk zor olsa da mutlu olduğunu söyledi

NE OLDU? Sezonu birçok talihsizlik yaşayarak geçiren Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'ın gelişiyle performansında istikrar kazandı. Siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti ancak İtalyan oyuncu, Solskjaer'in ekibinde mutlu olduğunu dile getirdi.

NE SÖYLENDİ? Sky Sport İtalya'ya konuşan Ciro Immobile şunları söyledi: "Türkiye'de harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyonluk zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ta mutluyum."

İtalya Serie A'daki şampiyonluk yarışına da değinen deneyimli forvet, "Inter, Napoli ve Atalanta ile karşılaştırdığımızda 3 kulvarda oynuyor. Bu durum uzun vadede onları zorlayabilir" ifadelerini kullandı.

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DAHA FAZLASI: Beşiktaş'ta bu sezon 30 maçta süre bulan 35 yaşındaki deneyimli golcü, 14 gol attı ve 2 asist yaptı. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.