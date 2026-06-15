Cillessen, Instagram üzerinden NEC'deki geleceğiyle ilgili önemli bir haber paylaştı

Jasper Cillessen, NEC'den ayrılıyor; kaleci bu haberi Pazartesi günü Instagram üzerinden duyurdu. 37 yaşındaki kaleci, kupa finalisti kulüple sözleşmesini uzatmak istiyordu, ancak kulüp yönetimi ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

"Bugün maalesef NEC ile olan sözleşmemi bir yıl uzatmamaya karar verdim. Benim isteğim en az iki yıllık bir sözleşme imzalamak ve ardından kulüp bünyesinde kaleci antrenörü olarak ilk adımlarımı atmaktı. Ne yazık ki bu konuda bir anlaşmaya varamadık," diye yazdı Cillessen, Instagram sayfasındaki takipçilerine.

"Önceden farklı beklentilerim olmasına rağmen, güzel bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Kulüpteki herkese, taraftarlara ve tüm ilgililere, bir kez daha deneyimlediğim destek için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler!! Ve Avrupa'da bol şanslar!!", dedi deneyimli oyuncu, teşekkür konuşmasında NEC'in güzel bir üçüncü sırayla elde ettiği Şampiyonlar Ligi ön eleme biletine atıfta bulundu.

Cillessen, geçtiğimiz sezon Gonzalo Crettaz'ın yedeği olarak görev yaptı. Eurojackpot KNVB Kupası'nda kaleyi korudu, ancak Cillessen, NEC'in finalde AZ'ye 5-1 mağlup olmasını engelleyemedi.

Groesbeek doğumlu kaleci, kariyerine NEC'de başladı ve 2022 ile 2024 yılları arasında ve geçen yıl Nijmegen kulübünde forma giydi. Bu süre zarfında Cillessen, Ajax, FC Barcelona, Valencia ve Las Palmas'ta da forma giydi.

Cillessen, artık transfer statüsü olmadan kariyerinin sonbaharında ne yapmak istediğini düşünebilir. NEC'den ayrılan kaleci, 2013'teki ilk maçından sonra Hollanda milli takımında toplam 65 kez forma giydi.