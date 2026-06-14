Çılgın bir seri... Arbeloa, Premier Lig'in eşiğinde

Görünüşe göre, güvenilir gazeteci Fabrizio Romano'nun İspanyol teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın kaderini açıklamasının ardından, bu yaz Avrupa'daki teknik direktör piyasası en tuhaf "domino" etkilerinden birine sahne oldu.

Transfer piyasası uzmanı, Real Madrid'in eski teknik direktörünün, sözleşmenin son ayrıntılarının tamamlanmasıyla birlikte İngiliz Fulham'ın başına geçmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

Bir teknik direktörün bir kulüpten diğerine transfer olması garip bir durum olmasa da, son günlerde Real Madrid, Benfica ve Fulham arasında yaşananlar olağanüstü görünüyor.

Her şey, Portekizli José Mourinho'nun Benfica'dan ayrılmasıyla başladı. Mourinho, kulüpten ayrılmasından 13 yıl sonra, Real Madrid'e üç yıllık bir sözleşmeyle resmi olarakgeri döndü.

Mourinho'nun ayrılmasıyla Benfica, hızlı bir şekilde harekete geçerek Marco Silva ile anlaştı. Silva, Fulham'da beş yıl süren ve bu süre zarfında takımı Premier Lig'e geri döndüren ve birçok önemli başarıya imza atan bir dönemi geride bırakmıştı. Portekiz kulübü, Silva'yı iki yıllık bir sözleşmeyle göreve getirdiğini duyurdu.

Real Madrid ise, ilk takımın başında kısa bir süre geçirdikten sonra Álvaro Arbeloa dönemini fiilen sonlandırmış ve Mourinho'nun dönüşü öncesinde bu pozisyon boş kalmıştı.

Şimdi Arbeloa, Fulham'a transfer olarak döngüyü tamamlamaya yaklaşıyor ve Benfica'ya giden Marco Silva'nın yerine geçecek. Bu, üç kulüp arasında üçlü bir teknik direktör değiş tokuşu gibi görünen bir dizi olayın parçası.

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