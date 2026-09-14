Ruhr Nachrichten'in haberine göre BVB'de, Lerma'yı gelecek kış kiralamaya yönelik düşünceler şimdiden var.

Orta saha oyuncusunun durumunda, onun ikincilik sahibi takımda kalmasını pek umut verici olmaktan çıkaran birden fazla sorun aynı anda bir araya geliyor: Niko Kovac'ın profesyonel takımının orta sahasında forma şansı, mevcut rekabet ortamı göz önüne alındığında şu anda neredeyse sıfır. Buna ek olarak, Lerma zaten şu sıralar kas sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Buna, Ruhr Nachrichten'in yazdığı gibi, iş hukuku nedenleriyle BVB'nin U23 takımında Regionalliga'da oynayamaması da ekleniyor.

Bu nedenle onun için geriye yalnızca U21 turnuvası Premier League International Cup'a katılım kalıyor, ancak bu organizasyonun fikstürü bir sonraki maçları ancak aralık ayının ortası için öngörüyor. PLIC'teki açılış maçında Lerma, FC Fulham'a karşı 4-1'lik galibiyette iyi bir bir saat oynadı ve son şampiyon BVB adına bir gol attı.

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BVB'nin Justin Lerma için planı ne?

Yetenekli genç oyuncunun, dört milyon euro karşılığında Independiente del Valle'den gelmesinin ve 2031'e kadar sözleşme imzalamasının ardından daha yaz aylarında hemen yeniden kiralanması düşünülmüştü. Ancak o dönemde, Lerma'nın önce yeni çevresine alışması gerektiği için bundan vazgeçilmişti.

Ancak mevcut durum göz önüne alındığında, hücum orta saha oyuncusunun düzenli olarak forma şansı bulacağı bir kulübe kiralanması artık tercih edilen hedef gibi görünüyor.



