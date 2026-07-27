Çıkmaz sokak: Youssef En-Nesyri neden İttihad'dan ayrılmayı reddediyor?

Faslı Youssef En-Nesyri'nin geleceği, teknik ekibin oyuncudan ayrılma isteğiyle oyuncunun kalma konusundaki ısrarının çarpışmasının ardından Ittihad'ın içindeki en karmaşık dosyalardan birine dönüştü. Böylece mesele, yaz transfer döneminin sonuna kadar uzayabilecek yeni bir aşamaya girdi.

Söylentilere göre Alman teknik direktör Jens Wissing, En-Nesyri'nin hazırlık kampında sergilediği performanslardan tatmin olmadı ve yönetimden, sezon başlamadan önce hayata geçirmeyi amaçladığı teknik projeye uygun yeni bir forvet transferi için harekete geçmesini istedi.





Teknik bir vizyon ve oyuncudan gelen ret

Teknik ekibin değişiklik isteği, En-Nesyri'nin kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmiyor; ancak teknik vizyondaki bir farklılığı yansıtıyor. Wissing, ister sürekli baskıda ister hatlar arasında hareket etmede olsun, dayanmayı planladığı oyun anlayışına uyum sağlayacak farklı özelliklere sahip bir forvet arıyor.

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Bunun üzerine yönetim, oyuncunun menajeriyle ayrılma olasılığını görüşmek için temasa geçti ve alacaklarını çözüme kavuşturma yönünde çalışmaya başladı. Ancak gelen yanıt açıktı: En-Nesyri şu an için Ittihad'dan ayrılmak istemiyor.

Kararı para belirliyor

En-Nesyri'nin ayrılışının önündeki en büyük engel tekliflerin yokluğu değil, Ittihad'da aldığı ücret ile hizmetlerini almak isteyen kulüplerin sunduğu ücret arasındaki büyük mali fark.

Oyuncu, ayrılmanın mevcut sözleşmesinin büyük bir kısmını kaybetmek anlamına geldiğini düşünüyor. Bu da onu, ya kalma hakkına ya da kendisine aynı mali ayrıcalıkları garanti edecek bir teklife tutunarak fikri baştan reddetmeye itti.

İşte burada Ittihad yönetimi gerçek bir ikilemle karşı karşıya; çünkü yeni bir forvet transferine yer açmak istiyor, ancak buna karşılık, özellikle geçerli bir sözleşmesi bulunan oyuncuyu ayrılmaya zorlayamıyor.

Dolayısıyla bu dosya, Ittihad'ın bu transfer dönemindeki en önemli zorluklarından birine dönüşebilir; zira kulübün yeni bir forvetle anlaşmaya varmadaki başarısı, öncelikle En-Nesyri krizine uygun bir çıkış yolu bulmasına bağlı olabilir. Bu ister oyuncuyu ayrılmaya ikna ederek ister tüm tarafları memnun edecek bir uzlaşmaya vararak olsun, şimdilik yakın görünmüyor.