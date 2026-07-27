Çıkmaz sokak ve şartlar: Hilal, Benzema'nın taleplerine boyun eğecek mi?

Fransız Karim Benzema'nın dosyası, oyuncu ile yönetim ve teknik ekip arasındaki ilişkinin tüm tarafların kendi tutumunda ısrar ettiği bir aşamaya ulaşmasının ardından Al-Hilal içindeki en karmaşık dosyalardan birine dönüştü. Bu durum, yaz transfer döneminin kapanmasından önce birçok senaryonun kapısını açıyor.

Yalnızca performansla ilgili olmayan bir kriz

Benzema, Al-Hilal'e katıldığından bu yana kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamamış olsa da, mevcut kriz yalnızca teknik performansla ilgili değil; oyuncunun kulüp içinde takdir görmediği hissine kadar uzanıyor.

Raporlar, Fransız golcünün kaptanlık pazubandını verirken kıdem politikasının sürdürülmesinden memnun olmadığına işaret ediyor. Oyuncu, konumu ve geçmişinin kendisini takım içinde daha büyük bir role uygun kıldığını düşünüyor; özellikle de durumu Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile yaşananlarla kıyaslandığında.

Inzaghi ile vizyon farkı

İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, Benzema'ya tamamen teknik bir açıdan bakıyor; onun rolünü ceza sahası içinde sınırlandırmak ve hücumları sonuçlandırmaya odaklanmasını istiyor. Oysa Fransız yıldız, Real Madrid'deki yılları boyunca serbestçe hareket etmeye, orta sahaya geri dönmeye, oyun kurmaya ve hücumun inşasına katılmaya alışmıştı.

Teknik vizyondaki bu farklılık, iki taraf arasında belirgin bir uçurum yarattı; öyle ki raporlara göre aralarındaki ilişki, taraflardan birinin taviz vermesi olmadan aşılması zor bir çıkmaza yakın hale geldi.

Benzema ayrılık kartını gösteriyor

Bu tablo ışığında Benzema, ayrılığa zemin hazırlamak amacıyla menajerinden dış teklifler aramasını istedi. Bu, oyuncunun uygun bir proje bulması halinde Al-Hilal serüvenini sonlandırmaya karşı olmadığına işaret ediyor.

Buna karşılık kulüp yönetimi, oyuncunun devamı konusunda ısrarcı görünmüyor; ancak kulübün haklarını koruyacak uygun bir maddi teklifin gelmesini şart koşuyor ki bu şimdiye kadar gerçekleşmedi.

Al-Hilal boyun eğecek mi?

Şimdi kendini dayatan soru şu: Al-Hilal, Benzema'yı elde tutmak için tutumundan geri adım atacak mı?

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Teknik açıdan bakıldığında takım çok sayıda hücum seçeneğine sahip; ayrıca yönetim bir süredir Inzaghi'nin vizyonuna uyacak şekilde yabancı oyuncu kadrosunu yeniden yapılandırmak için çalışıyor. Bu nedenle oyuncunun devamı, teknik direktörün projesiyle çeliştiği takdirde mutlak bir öncelik olmayabilir.

Ancak aynı zamanda Benzema'nın yerine üst düzey bir isim ikame edilmeden ayrılması, Al-Hilal'i büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakabilir; özellikle de takımın tüm yerel ve kıtasal kupalarda rekabet edeceği uzun bir sezona girecek olması nedeniyle.

En zor karar henüz verilmedi

Şimdiye kadar tüm ihtimaller açık görünüyor. Benzema tutumunda ısrar ediyor, Inzaghi fikirlerinde ısrarcı, yönetim ise uygun teklifi bekliyor.

Bu üç taraf arasında Al-Hilal, yeni sezondaki projesinin çizgilerini belirleyebilecek kaderî bir kararla karşı karşıya. Ya yönetim görüşleri yakınlaştırıp anlaşmazlığı sona erdirmeyi başaracak ya da kriz, kulübün son yıllarda anlaşma sağladığı en büyük isimlerden birinin ayrılmasıyla sonuçlanana dek sürecek.