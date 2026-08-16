Barcelona, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in transferinin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı öne çıkan bir forvetle anlaşma çabalarından vazgeçti.

Transfer piyasası uzmanı gazeteci Fabrizio Romano, Alvarez ile anlaşma girişiminin olumlu yönde gelişmemesi durumunda, Sporting Lizbon'un 28 yaşındaki forveti Luis Suarez'in ortaya atılan alternatiflerden biri olarak Barcelona'nın gündeminde olduğunu doğrulamıştı.

Romano, Barcelona'nın transferden çekildiğini yeniden teyit etti ve "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Barcelona, Luis Suarez'i kadrosuna katmak için 80 milyon euroluk serbest kalma bedeli maddesini devreye sokmayacak; çünkü bu fiyat fahiş olarak değerlendiriliyor."

Transfer uzmanı sözlerine şunları ekledi: "Sporting Lizbon, Barcelona'ya transferde herhangi bir indirim yapmayacak ve Kolombiyalı forvetin takımında kalması bekleniyor."

Arjantinli forvet Julian Alvarez ise Barcelona'ya transferini tamamlamak için baskı yapma çabalarını sürdürüyor. Katalan kulübü de teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco'nun net bir birinci planı olarak onunla anlaşma konusundaki ilgisini koruyor.

