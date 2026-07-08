Cihad Gerisha: Katledildik… Mısır aleyhine yapılan hakem hataları “kasten” yapıldı

Mısır Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı Cihad Grisha, 2026 Dünya Kupası’ndaki hakem performansına sert bir eleştiri yöneltti; turnuvada yaşanan hataların sadece ihmal olmadığını, aksine “kasıtlı” olduğunu belirtti, Mısır milli takımının 16 turunda Arjantin ile oynadığı maçta “hakemlik katliamına” maruz kaldığını vurguladı.

Grisha, bugün Çarşamba günü Mısır’ın “Mega FM” radyosuna yaptığı açıklamada, hakemlik krizinin belirtilerinin turnuvanın başından beri ortaya çıktığını belirterek, ilk turda Cezayir maçında Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin, kendi görüşüne göre hak etmesine rağmen oyundan atılmamasını örnek gösterdi.

Grisha, “Göz ardı edilen hakemlik felaketleri var ve tüm dünya bu Dünya Kupası’nda yaşanan hatalardan bahsetti; bu nedenle, Arjantin maçı sonrasında Mısır Milli Takımı teknik ekibinin sert itirazlarını mazur görüyorum” diye ekledi.

Eski uluslararası hakem, Mısır milli takımının golünün iptal edilme kararının doğru olduğunu ve Arjantin lehine verilen penaltının da kurallara uygun olduğunu açıkladı; ancak maçın son dakikalarında Muhammed Salah’ın ceza sahası içindeki pozisyonunda maçı etkileyen bir hata olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: “Akla gelen soru şu: Neden video hakem, maçı gözden geçirmek için ana hakemi çağırmadı? Olay ceza sahası dışında olsaydı faul verilip gol iptal edilirdi, ancak top ceza sahası içinde olduğu için VAR müdahale etmedi ve sorun da bu.”

Yanlış kriterler

Bu bağlamda Gerisha, Dünya Kupası’ndaki hakem seçim mekanizmasını eleştirdi ve atamaların sadece teknik seviyeye dayalı olmadığını vurguladı.

O şöyle konuştu: “Dünya Kupası’ndaki hakem atamalarında pek çok müdahale var ve işler tamamen teknik kriterlere göre yürümüyor; aksine hükümetlerin, ulusal federasyonların ve bakanlıkların desteğine ihtiyaç duyuluyor ve işler belirli bir şekilde yönetiliyor.”

Mısırlı hakemlerin turnuva boyunca iyi performans sergilediklerini de ekleyen Grisha, onlara sadece iki maçın verilmesinin yetkinliklerini yansıtmadığını belirterek, “Dünya Kupası’nda hakem seçim kriterleri doğru değil ve Mısırlı hakemlerin sadece iki maçı yönetmesi mantıksız” dedi.

Gresh, açıklamalarının sonunda Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan’a, Arjantin maçı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmasını beklemediğini vurguladı ve “FIFA ve tüm dünya, Mısır Milli Takımı’nın hakemlik haksızlığına maruz kaldığının farkında” dedi.