Real Madrid, Valencia Basket ile olan sözleşmesindeki 1,5 milyon avroluk tazminat bedelini ödedikten sonra Jaime Pradella’yı kadrosuna kattı. Bu transfer, İspanyol basketbolunun en önde gelen genç yeteneklerinden birini kadrosuna katan Madrid kulübü için çifte kazanç olarak değerlendiriliyor; Aynı zamanda İspanya Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki doğrudan rakibini de zayıflattı.

İspanyol “AS” gazetesi, 25 yaşındaki oyuncunun Madrid kulübüyle 5 yıllık bir sözleşmeyi resmen imzaladığını bildirdi.

Forvet pozisyonunda oynayan Pradella, hem şimdiki hem de gelecekteki İspanyol basketbolunun umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Pradella, iki Dünya Kupası ve birçok Avrupa şampiyonluğu kazanan başarılı önceki nesille bir köprü görevi gören İspanya milli takım oyuncularından biri.

Pradella, bu yaz kendisi de Valencia’dan Real Madrid’e transfer olan teknik direktör Pedro Martínez ile yeniden bir araya gelecek; bu hamle, hızlı oyuncunun “Kraliyet Takımı”na uyum sağlama şansını artıracak.

Pradella’nın sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerliydi ve Valencia yönetiminin oyuncunun geleceğine dair söylentileri yatıştırmak amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında uzatılıp iyileştirilmişti; ancak Real Madrid’in oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ısrarı ve tazminat bedelini ödemesi, transferin Kraliyet kulübü lehine sonuçlanmasını sağladı.

Bu transferle Real Madrid, yeni sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Deneyim ve gençliğin bir karışımına güvenen kulüpte, Pradella, önümüzdeki yıllarda kulübün umutlarını taşıyacak genç ve gelecek vaat eden bir isim olarak öne çıkıyor.