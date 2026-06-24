Bir basın raporunda, yarın Mekke saatiyle sabah saat 01.00'de oynanacak İskoçya-Brezilya maçının büyük bir tehlike altında olduğu ortaya çıktı.

İskoçya, Miami'de beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya karşısında 2026 Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükselme umutlarını sürdürmeye çalışacak.

Brezilya, gol farkıyla Fas'ın önünde 4 puanla 3. grubun lideri konumunda; İskoçya ise 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, son sırada ise puanı olmayan Haiti bulunuyor.

"The Sun" gazetesi, kötü hava koşulları nedeniyle maçın uzun süreli gecikmelere maruz kalabileceğini vurguladı; şiddetli yağmur yağması beklenirken, stadyumun yıldırım çarpmasına maruz kalabileceğine dair endişeler de var.

Miami stadyumu yıldırımdan etkilenirse, maçın başlangıcı ertelenecek veya uzun süreliğine durdurulacaktır.

Philadelphia'da oynanan Fransa-Irak maçı, şiddetli bir gök gürültülü fırtına nedeniyle iki saat süreyle durduruldu; taraftarlar maçın ortasında sığınaklara yönlendirilirken, oyuncular soyunma odasına geri döndü.

Stadyumun sekiz mil çevresinde herhangi bir yıldırım düşmesi durumunda oyun askıya alınır ve uzun gecikme nedeniyle her iki takımın oyuncuları da yeniden ısınma egzersizleri yapmak zorunda kalır.

İskoçya Milli Takımı Teknik Direktörü Steve Clarke, maçın durması ihtimaline karşı takımının hazır bir planı olduğunu açıkladı.

Salı günü maç öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Sanırım dün geceki Fransa maçını izlediniz; o maç kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi ve bu, turnuvada ilk kez yaşanan bir durumdu.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle şu ana kadar hava koşulları konusunda biraz şanslıydık. Yarınki hava tahminlerine bakıldığında, yağmur nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanması muhtemel. Bu durumla nasıl başa çıkacağımıza dair aklımızda bir strateji var. Gecikmenin ne kadar süreceği belli değil elbette.”

Şöyle devam etti: “Oyunun yeniden başlaması için son yıldırımdan sonra 30 dakika beklemek gerekiyor. Bir gecikme olursa, bunun kısa sürmesini umuyoruz.”