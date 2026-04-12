Cidde Al-Ahli, Asya'daki Al-Duhail maçı öncesinde üçlü galibiyet serisi yakaladı

Al-Ahli Jeddah, yarın Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kapsamında Katar'ın Al-Duhail takımıyla oynayacağı zorlu maça hazırlanıyor.

Al-Ahli, ev sahibi olmanın ve seyirci desteğinin avantajını kullanarak kıtasal turnuvanın bir sonraki turuna yükselmek amacıyla yoğun antrenmanlarla maça hazırlanmaya devam ediyor.

"Okaz" gazetesine göre, Al-Ahli'nin antrenmanlarına Ali Majrashi, Zakaria Hawsawi ve Fransız Valentin Atangana katıldı.

Üçlünün toplu antrenmanlara katılması, takımın teknik ve fiziksel hazırlığını artırma çabaları kapsamında, teknik kadroya beklenen karşılaşma öncesinde olumlu bir ivme kazandırdı.

Asya Futbol Federasyonu (AFC), turnuvayı en iyi organizasyon ve güvenlik koşullarında tamamlama isteği doğrultusunda, geçen ay oynanması planlanan maçı erteleme kararını vermiş, ardından maçı Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı "toplu tur"a dahil etmişti.

