Fransız ekibi Galtier'i takımdan gönderip yerine hücum felsefesiyle öne çıkan tecrübeli hocayı getirecek.

NE OLDU? 2022-23 sezonu için Ligue 1 şampiyonluğunu kaldırmanın eşiğinde olmasına rağmen, şu anki teknik direktör Christophe Galtier'i göndermeyi planlayan PSG'de ibre İspanyol hocaya döndü.

Fransa ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısız dönemin ardından Galtier'in ipini çekmeye karar verdi.

Paris, şimdiden potansiyel teknik direktör konusunda arayışlarına başladı ve GOAL, Luis Enrique'nin şu anda PSG'nin hoca adayları arasında liste başı olduğunu öğrendi.

BÜYÜK RESİM: İspanya'nın 2022 Dünya Kupası'nda son 16'dan elenmesinin ardından RFEF tarafından görevden alınan İspanyol menajer, hâlâ serbest menajer durumda bulunuyor.

Feyenoord patronu Arne Slot'un, Tottenham'ın yeni menajeri olması beklenirken Enrique'nin ise Ligue 1 ekibiyle anlaşmaya varacağı aktarılıyor.

VE DAHA FAZLASI: Ancak GOAL, Enrique ile maiyet konusunda bugüne kadar PSG ile herhangi bir temas kurmadığını doğrulayabilir.

Elli üç yaşındaki teknik direktör, Lucian Spalletti'nin Başkan Aurelio De Laurentiis ile arası açıldıktan sonra Napoli'nin de hocalık koltuğunun boş olacağını düşündüğümüzde PSG'nin Enrique için aceleci davranması gerekiyor.

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SIRADA NE VAR? Luis Campos'un, İspanyol menajerin hücumda topa sahip olma temelli felsefesinden etkilendiği belirtilirken Galtier'in bu konuda başarısız olduğu aktarılıyor.