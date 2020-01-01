Christian Streich: Salomon Kalou'ya çok öfkelendim

Koronavirüse karşı mesafe kurallarıyla alay eden bir video yayımlayan Kalou'ya tepkiler gelmeye devam ediyor.

'in yıldız oyuncusu Salomon Kalou'nun hijyen kurallarını adeta hiçe saydığı anların görüntülerinin ortaya çıkması 'da büyük tepki çekmişti.

Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, "Çok sert tedbirler alacağız. Bazı oyuncuların hâlâ bu işin ciddiyetini farkında olmadığını görüyoruz" demişti.

Kalou görüntülerde takım arkadaşlarının elini sıkıyor ve takım arkadaşı Jordan Torunarigha'nın Kovid-19 testinin yapıldığı odada bulunmaması gerektiğini söyleyen bir doktorun uyarısını dikkate almıyordu.

Daha fazla takım

34 yaşındaki oyuncu, davranışlarından dolayı özür dilemişti.

DFL idari direktörü Christian Streich ise Kalou'nun hareketlerine çok sinirlendiğini, ama kulübün buna bir tepki gösterdiğini ve kendisinin özür dilediğini, dolayısıyla onu yeniden toplumun önüne atmak istemediğini söyledi.

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Kulübün web sitesinde yayımlanan açıklamada ise, "Salomon Kalou, görüntülerde fiziksel mesafe ve hijyen kurallarını ciddiye almadığı izlenimini verdi" denmiş ve tüm Hertha oyuncuları kurallara daha dikkat etmeye çağırılmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 'da maçlar 16 Mayıs'ta yeniden başlayacak.