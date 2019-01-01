Christian Luyindama'yı Elmander buldu, Drogba ikna etti

Galatasaray'ın yeni stoperi Christian Luyindama'nın transferinde sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızları da pay sahibi.

Galatasaray, transferin son gününde Standard Liege'den Christian Luyindama'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katarken Kongolu stoperin transferinde perde arkası belli oldu.

Sabah'tan Uğur Karakullukçu'nun haberine göre, Luyindama'nın transferinde Drogba ile Elmander'in payının büyük olduğu anlaşıldı. Oyuncuyu izleyen Johan Elmander, Kongolu stoperi Galatasaray'a önerirken Didier Drogba ise Luyindama'yı arayarak Galatasaray'a transferi için ikna etti.

''Galatasaray önemli bir işe imza attı''

Öte yandan Belçikalı spor muhabiri Kristof Terreur, Luyindama'yı Uğur Karakullukçu'ya anlattı. Standard Liege taraftarlarının bu transferden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirten gazeteci, Galatasaray'ın önemli bir işe imza attığını ve 8 milyon euro'luk toplam pakedin ucuz olduğunu, daha yüksek bir ücret beklediklerini dile getirdi.

''Sahada bir canavar gibiydim''

Öte yandan Luyindama, Belçika basınından HLN'ye önemli açıklamalarda bulundu. Kendini tanımlayan Luyindama, ''Kaslarımı güçlendirmek için bir çalışma yapmıyorum. Doğal hali bu, ihtiyacım yok... Hata yapmaktan korkmam. Hatalar beni daha da güçlendirir. Geçen yıl sahada bir canavar gibiydim" şeklinde konuştu.