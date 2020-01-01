Christian Eriksen, Inter'e imzayı atıyor

Inter, Tottenham’ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen’i bugün sağlık kontrolünden geçirecek.

’da zirve mücadelesi veren , kadrosunu önemli bir futbolcuyla daha güçlendirmek üzere.

sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Eriksen için 20 milyon euro bonservis bedeli istiyordu.

İngiliz ekibini indirim konusunda ikna edemeyen Inter, sonunda bu bedeli ödemeyi kabul etti ve taraflar el sıkıştı.

27 yaşındaki futbolcunun bugün Milano’da Inter için sağlık kontrolünden geçip yeni takımına imza atacak.

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Inter, Eriksen’i 9 Şubat günü oynanacak derbisinde oynatmayı hedefliyor.

2013 yazında ’tan 13 milyon 500 bin euro’luk bedelle Tottenham’a transfer olan Eriksen, bu kulüpte toplamda 305 maça çıkarken rakip ağları 69 kez havalandırdı.

Eriksen bu sezon forma giydiği 28 maçın yarısında 11 şansı bulurken, 3 gol ve 3 asistle beklentilerin uzağında kaldı.