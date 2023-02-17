Christian Atsu için Hatayspor'dan açıklama: "Gol atmasa uçağa binip gidecekti"

Christian Atsu, Kasımpaşa maçının ardından ailesinin yanına gitmek için uçak bileti almış ancak gol atınca yaşadığı coşkuyla gitmekten vazgeçmiş.

Christian Atsu'ya dair hala haber yok

Depremden önce çıktığı maçta gol atmıştı

Fileleri havalandırması Türkiye'den gitmesine engel oldu

NE OLDU? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem, 10 ili etkiledi. Hataysporlu Christian Atsu depremden önceki gece Kasımpaşa'ya karşı gol atmıştı. Enkaz altında kalan Christian Atsu'dan hala haber yok. Ancak eğer gol atmasaymış ailesinin yanına gidecekmiş.

NE SÖYLENDİ? Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, Radyospor'a Christian Atsu hakkında şunları söyledi: "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? "Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."