Chris Woerts, Arne Slot'un şimdilik teknik direktörlük görevine başlamayacağını öngörüyor. Bunu Pazartesi akşamı "De Oranjezomer" programında dile getirdi.

Liverpool, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından geçen Cumartesi günü teknik direktör Slot'un görevine son verildiğini duyurdu. Bu nedenle, onun geleceğinin ne olacağı merak konusu.

Woerts, "Bugün onunla kısa bir görüşme yaptım ve sanırım bir ara vermeye karar verdi" dedi. "Bir süre dinlenip, bir adım geri çekilecek. Son yıllarda ailesini pek görememişti. Sanırım önce dinlenmek istiyor, sonra yeni bir adım atacak."

Slot, 2021'den 2024'e kadar Feyenoord'da başarılı bir dönem geçirdi. Pazartesi günü, kulübün yeni teknik direktörü Dévy Rigaux, Robin van Persie'nin Feyenoord teknik direktörü olarak geleceği konusunda şüpheler uyandırdı. Bunun üzerine De Oranjezomer'de Slot'un olası bir dönüşü hakkında spekülasyonlar yapıldı.

“Slot kesinlikle gelmez,” diyor Woerts. “İki ya da üç yıl sonra asla eski kulübüne dönmemelisin. Bu işe yaramaz, tam bir felaket olur.”

Youri Mulder, genel direktör Robert Eenhoorn ve Rigaux'ya, önümüzdeki yıllarda birlikte çalışabilecekleri bir teknik direktör atamalarını tavsiye ediyor. “Bunun Slot olamayacak olması üzücü, çünkü bu Feyenoord için mükemmel olurdu. Öte yandan: Eenhoorn ve Slot'un arası da artık pek iyi değil sanırım…?”

“Hayır,” diye yanıtlıyor Woerts hemen. “Eenhoorn, Slot Feyenoord’a gittiğinde onu AZ’den derhal kovmuştu. Yani bu mutlu bir evlilik değil.”