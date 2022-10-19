"Chris Smalling için üzgünüm" -Southgate yönetiminde İngiltere Milli Takımı'nda 'hak ettiği fırsatı' bulamayan futbolcuya hocası Mourinho sahip çıktı

Jose Mourinho, İngiliz AS Roma oyuncusu Christ Smalling'in bu sene Dünya Kupası için milli takıma çağrılması gerektiğini söyledi.

Eski Manchester United defans oyuncusu Smalling, Roma'da geçirdiği üç yılda oldukça başarılı oldu. 2020 senesinde takıma kalıcı olarak katılan Smalling, son 18 ayda Mourinho'nun en önemli oyuncularından biri olmayı başardı.

Ülkesi için 31 kez forma giyen Chris Smalling, en son 2017'de İskoçya'ya karşı bir Dünya Kupası eleme maçında sahaya çıktı. Smalling'in tekrar kadroya alınıp alınmayacağı henüz belli değil.

Mourinho, 2017'den beri milli takıma çağrılmayan oyuncusu Smalling'in bu sene Dünya Kupası için çağrılması gerektiğini düşünüyor ancak İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate'in Smalling'e bu şansı vermesini beklemiyor.

Mourinho, Smalling hakkında ne dedi?

Roma'nın Sampdoria'yı 1-0 yendiği maçın ardından konuya ilişkin olarak yorum yapan Mourinho, oyuncusuna sahip çıktı ve bunun Southgate'e saygısızlık olmadığını söyledi.

Mourinho, "Ben bir milli takımın teknik direktörü olsaydım, onun gibi birinin elimde olması için her şeyi yapardım. Smalling gibi yüksek seviyede oynayan ve hak ettiği fırsatı bulamayacak olan bir oyuncu için üzüldüğümü söylediğimde bunun Gareth Southgate'e saygısızlık olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

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