Chievo Verona, ilk transferi resmen açıkladı

AC ChievoVerona, geçen sezon Treviso formasıyla öne çıkan 1999 doğumlu stoper Matteo Salvi’yi kadrosuna kattığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Bu stoper, 5 gol atmış ve Serie D C Grubu şampiyonu takımın en iyi savunmasının temel direği olarak öne çıkmıştır.

Fiziksel gücü, mükemmel pozisyon alma yeteneği ve profesyonel liglerde edindiği deneyim, 196 santimetre boyundaki bu çok yönlü savunma oyuncusunun başlıca nitelikleridir; oyuncu, her iki ceza sahasında da sağlamlık ve varlığını hissettirmeyi başarmaktadır.

Empoli, Pisa ve SPAL’ın altyapılarında yetişen Salvi, daha sonra Atalanta’nın Primavera takımında forma giydi.

Serie C’de ise Pontedera, Pistoiese, Union Clodiense ve Grosseto formalarıyla toplam 63 maça çıktı.