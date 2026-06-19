Chievo Verona’da Pellissier yeni kulüp yöneticisi oldu

Sergio Pellissier, Chievo Verona’nın yeni kulüp müdürü oldu. Serie D’de mücadele eden Verona kulübü, sportif direktör Matteassi’nin atanmasının ardından gelecek sezonu planlamaya başladı. İşte resmi açıklama:





"A.C. ChievoVerona, kulübü her zaman ayırt eden süreklilik ve kimlik ilkeleri doğrultusunda büyüme yolunda ilerlemeye devam ediyor.





Bu nedenle, saha içinde ve dışında karizmatik bir lider olan ve sarı-mavi tarihin önemli isimlerinden biri olan Sergio Pellissier, Onursal Başkanlık görevini sürdürürken, Kulüp Müdürü rolünü üstlenerek deneyimini, uzmanlığını ve aidiyet duygusunu kulübün hizmetine sunmaya devam edecektir.





Yeni görevinde Pellissier, kulüp, spor departmanı ve A takımı arasında bir köprü görevi üstlenecek; farklı organizasyonel birimler arasındaki ilişkileri koordine edecek, kurumsal faaliyetlerde kulübü temsil edecek ve spor ile kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine destek verecektir. Oyuncular, teknik kadro ve taraftarlar için bir referans noktası olarak, kulübün tüm birimleriyle işbirliği yapacak, eylem birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacak ve ChievoVerona’nın özünü oluşturan değerleri her gün aktarmaya devam edecektir.





Sergio Pellissier’in hikâyesi, ChievoVerona’nınkiyle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Sarı-mavi formayla 500’ün üzerinde resmi maça çıkmış, 139 gol atmış ve bütün bir taraftar neslinin sembolü haline gelmiştir. En prestijli anılar arasında, kulübün spor serüveninin zirvesi olan Levski Sofya ve Crvena Zvezda ile oynanan maçlarla doruğa ulaşan tarihi Avrupa kupaları katılımları yer almaktadır.





Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Sergio, sarı-mavi renklere olan bağlılığını göstermeye devam etti ve A.C. ChievoVerona’nın yeniden doğuşuna ve bu kulübü İtalyan futbol dünyasında bir örnek haline getiren değerlere dayanan iddialı bir projenin oluşturulmasına belirleyici bir katkı sağladı.





Bu yeni görevle kulüp, tarihinin en temsilci isimlerinden biriyle olan bağını daha da güçlendiriyor; Sergio Pellissier’in tutkusu, uzmanlığı ve liderliğinin, ChievoVerona’nın hem bugünü hem de geleceği için temel bir değer olmaya devam edeceğinden emindir."











