Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde sahnede

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Antwerp'i ağırlıyor. Galatasaray ise Lokomotiv Moskova deplasmanında.

Şampiyonlar Ligi mesaisi yerini UEFA Avurpa Ligi'ne bıraktı.

Beşiktaş'tan sonra diğer Türk temsilcleri Fenerbahçe ve Galatasaray da bu akşam sahneye çıkıyor.

Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yeniden çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde Antwerp'i konuk ediyor.

İlk iki maçından bir beraberlik bir mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Belçika temsilcisini mağlup edip gruptaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşma, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe : Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Berisha.

Antwerp : Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, De Laet, Verstraete, Yusuf, Benson, Gerkens, Fischer, Frey.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de dört maçlık bir galibyet serisi yakalayan Galatasaray, 4 puanla lider bulunduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda bu konumunu korumak için Lokomotiv Moskova deplasmanında sahaya çıkıyor.

RZD Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Exxen ekranlarında yayınlanacak karşılaşmanın hakemi ise Avusturyalı Harald Lechner.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Lokomotiv Moskova : Guilherme, Nenakhov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kerk, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Smolov.

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne.