Chiellini: Cristiano ile konuştum, güneşleniyordu

Juventus kaptanı Giorgio Chiellini, virüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo’nun sağlığının tamamen yerinde olduğunu söyledi.

İtalya’nın ile oynayacağı karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Chiellini, “Cristiano ile konuştum. Güneşleniyordu. Çok iyi durumda. Hazır olduğu zaman aramıza dönecek. Elbette keyif kaçıran bir durum ama endişelenmiyoruz. Önümüzdeki ayların zor geçeceğini biliyoruz. Ancak futbolun iyiliği için oynamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Futbolun devam etmesi gerekiyor"

Salgının futbola büyük zarar verdiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, “Futbol çok büyük bir endüstri. Ekonomik nedenlerden ötürü devam etmesi gerekiyor. Sosyal nedenler de var. Gelecek dönemde önlemler kapsamında yine bazı yasaklamalar olabilir. Ancak biz risk alıp görevimizi yapmaya hazırız” diye konuştu.