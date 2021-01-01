Cherchesov'un Antalya sevgisi

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, sık sık geldiği Antalya'nın gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, birçok Rus futbolcuyu Antalya'da izleme fırsatı bulduğunu ve kendisi için kentin Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlanma alanı haline geldiğini belirtti.

Cherchesov, Belek'teki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de özel anılarının olduğunu aktardı. Milli takımdaki ilk maçını 2016 yılında Türkiye ile oynadığını söyleyen Cherchesov, "İmparator" olarak anılan Fatih Terim'in yönettiği milli takım ile berabere kaldıklarını anımsattı.

Dünya Kupası hazırlıklarına da burada başladıklarını dile getiren Cherchesov, bundan dolayı Türkiye'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu kaydetti.

Dünyanın farklı ülkelerinde kamp yaptıklarını ancak Türkiye'de sunulan hizmetten memnun olduklarını vurgulayan Cherchesov, "Milli takımın hazırlık kamplarında plan değişikliği olursa, ilk başvuracağımız yer burası olacaktır." dedi.

Dubai ve İspanya'da ön hazırlık kampları olduğunu söyleyen Cherchesov, "Antalya Belek'e gelen takımlarımız bir sonraki yıl kamp için yine burayı tercih ediyor. Benim gönlüm her zaman Antalya'da olmuştur. Benim için burası önemli bir fırsat. Aynı anda birçok oyuncuyu izleme, buradaki antrenörleri ile fikir alışverişi yapma şansımız oldu. Burası milli takım için benim hazırlık alanım haline geldi. Bir hafta içerisinde bütün gözlemlerimi yaptım." diye konuştu.

Milli takımın birçok engeli aşarak toparlanma sürecine girdiğini anlatan Cherchesov, "Çok ciddi yol aldık. Dünya sıralamasında 39'uncu sıraya yükseldik. Avrupa Şampiyonası'na katılma amacımıza da ulaştık. Performansımız iyiye gidiyor. Avrupa Şampiyonası'nı garantilememiz, belirli bir seviyeye ulaştığımızın göstergesi. Şampiyonada elimizden geleni yapacağız, iyi mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye ile milli takımlar seviyesinde çok karşılaşmaları olduğunu, Şenol Güneş ve Fatih Terim ile de geçmişleri bulunduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, Türkiye'deki futbolcuların son yıllarda yurt dışında başarılı bir şekilde oynadığını kaydetti.

Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını aktaran Cherchesov, "Antalyaspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçı izledim. Seyircisiz Türk futbolunu düşünemiyorum. Seyirci pastanın kaymağı gibidir. Olmaması üzüyor." şeklinde konuştu.

Antalyasporlu Kudriashov'un performansından memnun olduğunu vurgulayan Cherchesov, oyuncunun performansı açısından içinin rahat olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de daha fazla Rus sporcu görmek isterim." diye konuştu.

Antalya'nın ailesiyle huzurlu vakit geçirdiği bir yer olduğuna işaret eden Cherchesov, "2008'den bu yana ara ara geliyorum. Otellerde sandalye, masa değişir ancak insanların ruhu değişmez. Burada saygıyla karşılanmanın sevincini yaşıyorum. Umuyorum ki bu pandemi bir an önce biter ve bu güzel tesisler yüzde 100 kapasite ile çalışır." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının bitmesi için aşının önemli olduğunu anlatan Rus teknik adam, kendisinin de aşı olduğunu söyledi. Eskiye dönmek için aşının yapılması gerektiğinin altını çizen Cherchesov, "Hele biz teknik direktörlerin hastalanma hakkı yok. Ben de aşılı ve sağlıklı bir şekilde karşınızda duruyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya da Antalya'nın kamp organizasyonlarında dünyanın marka şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle 2020'yi spor turizmi açısından kayıpla kapattıklarını kaydeden Alkaya, "Bazı takımların gelişi ertelendi. Otelimizde 4 takımı ağırlıyoruz. Şubat ayında da takımları ağırlamaya devam edeceğiz. Aşı süreciyle insanlar daha güvenli tatil yapacaklardır." şeklinde görüş belirtti.