Chelsea'de Hazard'ın yerine Coutinho ismi gündemde

Chelsea yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Hazard'ın yerine Barcelona'lı Coutinho'yu düşünüyor.

Eden Hazard'ın adı sık sık 'le anılmaya başlamışken oyuncunun alternatifini İspanya'da buldu.

Telefoot'ta yer alan habere göre Chelsea, forması giyen Philippe Coutinho'yu transfer listesinde ilk sıraya aldı.

Yaz transfer döneminde Hazard'ın Real Madrid'e katılması beklenirken, Chelsea yönetimi Belçikalı oyuncunun yerine Coutinho için nabız yoklamaya başladı.

Coutinho, şu sıralar Barcelona'da eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmasında gol sevincini kulaklarını tıkayarak kutladı.

Yaşanan bu gelişmeler ışığında coutinho'nun da Chelsea'ye transfer olmaya olumlu baktığı bildiriliyor.

Maviler, aynı zamanda 'un da ilgilendiği Nicolas Pepe için de girişimlerini sürdürüyor.