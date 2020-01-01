Chelsea'de bazı oyuncular karantinaya alındı

Chelsea'de kimlikleri açıklanmayan bazı oyuncuların karantina altında oldukları belirtildi.

'den yapılan açıklamada, en az dört oyuncusunun hükümet kurallarına göre karantinaya alındığını doğruladı.

Maviler, 12 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesinde Premier Lig protokolü doğrultusunda geçen hafta sonu antrenmanlara döndükten sonra testlere tabi tutuldu.

Kadronun herhangi bir üyesinin testinin pozitif çıkıp çıkmadığı belli olmasa da, kulüp bazı oyuncularının şu anda karantina altına olduğunu duyurdu.

Daha fazla takım

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hükümet kuralları kapsamında bazı oyuncularımız şu anda karantina altında. Ancak isimlerini açıklamıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Premier Lig'de Sheffield United, ve Hove & Albion kulüpleri, antrenmanlara yeniden başladıklarında kendilerinde pozitif vakalar çıktığını duyurmuştu. Ligde en az 12 kulüpte onaylanan toplam 14 pozitif vaka bulunuyor.