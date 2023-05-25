Premier Lig devi Chelsea'nin orta sahası Mason Mount'un başı belada.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu Mason Mount, korkutucu bir olayla gündeme geldi.

Evening Standard'da yer alan habere göre 21 yaşındaki kadın TikTok yayıncısı Melissa Sloan, oyuncuyla altı ay boyunca ilişki yaşadı.

Tatsız biten ilişki sonrası Mount'un Sloan'ı sosyal medyada engellemesi seksi kadını daha da kızdırdı.

Detaylar neler?

İddiaya göre Melissa, Chelsea yıldızını 21 farklı numaradan aradı ve üst üste mesajlar attı. Melissa'nın mesajlarında, "Benden özür dile, yoksa Devil Baby (Şeytan Bebek) adında yeni bir karakterle karşılaşırsın" ifadelerini kullanarak Mount'u tehdit ettiği gelen bilgiler arasında.

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Aynı TikTok yayıncısının sonrasında Billy Gilmour ve Ben Chilwell'i de taciz ettiği ortaya çıktı.

Mount ile Sloan'ın bir partide tanıştığı belirtilirken, hakkındaki suçlamaları kabul eden TikTok kullanıcısı kadının cezasının 20 Haziran'da belli olacağı bildirildi.