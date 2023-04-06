Premier Lig ekibi Chelsea'nin Alman forveti Kai Havertz, tehlikeli sularda yüzüyor.

NE OLDU? Havertz, beslenme alışkanlıkları hakkında bazı bilgiler verdi ve sağlıklı beslenmeyi başaramadıktan sonra bulduğu çözüm hakkında konuştu. Alman millî yıldız, Ehrenpflaume'ye verdiği demeçte şekere ne kadar bağımlı olduğunu da aktardı.

NE SÖYLEDİ? Alman forvet, beslenmesiyle ilgili şunları söyledi: "Başlangıçta Londra'da bir aşçımız vardı. Her gün gelip bize yemek pişiriyordu. Gerçek şu ki, kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Bu bende tam tersi bir etki yarattı. Bana, bir şeker manyağı olduğumu söyledi. Muhtemelen fark etmişsinizdir, bazı maçlardan sonra kola içiyorum ve şekere ihtiyacım var. Çünkü bu bana güç ve enerji veriyor."

VE DAHA FAZLASI: Havertz, bir beslenme uzmanının daha sonra kendisine daha fazla enerji veren farklı bir diyet önerdiğini açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Sonra Chelsea'de bir beslenme uzmanı bulduk ve o tamamen diğer politikaya gitti Bana; 'kolaya ihtiyacın var, günde bir tane iç' dedi. Devre aralarında ayılı jelibonlardan almaya başladım. Bu yöntem bana iyi geldi ve tekrar enerji doluydum."

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SIRADA NE VAR? Chelsea, Premier Lig'de 8 Nisan Cumartesi günü Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacak. Havertz, takımın yine en büyük kozlarından biri olacak.