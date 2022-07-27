Chelsea'yi saf dışı bırakan Barcelona, Kounde transferini 50 milyon euro'ya tamamladı

İngiliz ve İspanyol devleri arasında uzun süredir devam eden transfer yarışında son gülen Barcelona oldu.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Barcelona, Jules Kounde için Sevilla ile 50 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

Chelsea'nin de hedefinde olan Kounde, kısa süre içinde kendisini 2026'ya kadar Camp Nou'ya bağlayan dört yıllık sözleşmeye imza atacak.

Chelsea'den Andreas Christensen'i bedelsiz kadrosuna katan Barcelona, Xavi'nin isteğiyle Kounde transferini de bitirdi.

Barcelona, Kounde için ne kadar ödeyecek?

Sevilla'ya 50 milyon euroluk bonservise ek olarak 5 ile 10 milyon euro arasında bir bonus ödenecek.

Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncu Sevilla'nın yaptığı en pahalı satış olarak tarihe geçti.

Fakat 50 milyon euro'nun yaklaşık 8 milyon euroluk bölümü oyuncunun bir önceki kulübü olan Bordeaux'ya gidecek.

Kounde neden Chelsea'yi seçmedi?

Londra ekibi geçen yaz Fransız savunmacıyı renklerine bağlamaya çok yaklaşsa da, Sevilla son anda Kounde'yi satmaktan vazgeçmişti.

Barcelona'nın transfer için gerekli bütçeyi yaratarak devreye girmesiyle, Kounde birinci tercihi olan Barcelona'yı seçti.

Barcelona, Chelsea'den iki oyuncuyu daha istiyor

Christensen'i Maviler'den koparan Barça, Cesar Azpilicueta ve Marcos Alonso için de girişimlerini sürdürüyor. Ancak Chelsea teknik direktörü Tuchel'in Azpilicueta'yı bırakmaya niyeti yok.

"Azpi'nin isteğini yerine getirmek istediğimden emin değilim. Bizim ne istediğimiz de önemli."

"Ben sadece onun taleplerini karşılamakla yükümlü değilim. Chelsea için en iyisini yapmak zorundayım. Hoşuna gitmese de bunu anlayışla karşılıyor."