Chelsea, Boca Juniors'tan 19 yaşındaki Aaron Anselmino'yu transfer etti ve genç oyuncuyu sezon sonuna kadar eski kulübüne kiraladı.

Premier Lig'de en geniş kadroya sahip olan takım konumunda yer alan Chelsea buna rağmen transferlerine bir yenisini daha ekledi ve 19 yaşındaki Anselmino Arjantin'in Boca Juniors takımından yaklaşık 15 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Chelsea'ye katıldı. Genç oyuncu transferin hemen ardından eski kulübüne kiralık olarak geri döndü.

Chelsea, kulübün resmi X (eski Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Chelsea, savunma oyuncusu Aaron Anselmino'nun transferini duyurmaktan memnuniyet duyar. Anselmino, 2024/25 sezonunu Boca Juniors'ta kiralık olarak geçirecek" ifadelerini kullandı.

Anselmino, Stamford Bridge'de yedi yıllık bir sözleşme imzaladı.

Anselmino böylece Hernan Crespo, Gonzalo Higuain, Juan Sebastian Veron, Willy Caballero, Franco Di Santo ve mevcut orta saha yıldızı Enzo Fernandez'in izinden giderek Chelsea'de forma giyen son Arjantinli oyuncu olacak.

110 milyon sterlin harcandı

Chelsea, geçen sezonun sona ermesinden bu yana Omari Kellyman, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Kiernan Dewsbury-Hall, Renato Veiga, Caleb Wiley, Filip Jorgensen ve şimdi de Anselmino'yu kadrosuna katarak yeni oyunculara 110 milyon sterlinden fazla harcadı.

Ancak, yeni menajer Enzo Maresca'nın başka bir forvet oyuncusu eklemeyi planladığı için daha fazla transfer bekleniyor.

Chelsea, bu yaz oyuncu satışlarından yaklaşık 90 milyon sterlin gelir elde etti. Ian Maatsen, Lewis Hall, Omari Hutchinson, Hakim Ziyech ve Jamie Cumming yedi haneli transfer ücretleri karşılığında satılırken, Thiago Silva ve Malang Sarr serbest bırakıldı.

Conor Gallagher da bu yaz Stamford Bridge'den ayrılıyor ve orta saha oyuncusu Atletico Madrid'e transfer olacak.

Öte yandan Londra ekibi, yakın zamanda ABD turunu tamamladı ve beş hazırlık maçı oynadı. Club America'yı yendiler ve Wrexham ile berabere kaldılar ancak Celtic, Man City ve Real Madrid'e yenildiler.

Maresca'nın ekibi, yeni sezonun başlamasından önce Inter Milan ile karşılaşarak hazırlıklarını tamamlayacak ve 18 Ağustos'ta Manchester City'yi ağırlayarak yeni sezonu açacak.