Chelsea, Victor Moses ile yolları ayırmayı planlıyor

Chelsea, yeni sezon öncesinde üç futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Willy Caballero'ya ise yeni kontrat geliyor.

Premier Lig devi Chelsea, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Londra ekibi, kadroda düşünmediği üç futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Daily Star'da yer alan habere göre, Chelsea'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü oyuncular arasında, Ocak ayında Fenerbahçe'ye 1,5 sezonluğuna kiralanan Victor Moses da yer alıyor. Moses'ın Chelsea'deki mevcut sözleşmesi 2020-21 sezonu sonunda tamamlanıyor.

İngiliz ekibi, 2017 yazında Leicester City'den 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Danny Drinkwater'ı da yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Maviler, 28 yaşındaki futbolcudan iyi bir bonservis geliri elde etmeyi düşünüyor.

Öte yandan Chelsea'deki kontratı sezon sonunda bitecek olan Gary Cahill ile yeni sözleşme imzalanmayacak. 2012'den bu yana Chelsea'de top koşturan 33 yaşındaki deneyimli savunmacıyla sezon sonunda yollar ayrılacak. Cahill'in adı daha önce Galatasaray'la da anılıyordu.

Bu gelişmelerin yanı sıra Chelsea, 37 yaşındaki kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı. 2017 yazında Manchester City'den ayrıldıktan sonra Chelsea'ye imza atan Arjantinli file bekçisinin mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Lig Kupası finalinde Manchester City'ye karşı uzatmaların son dakikalarında Sarri, penaltılar için Caballero'yu oyuna almak istemiş ancak İspanyol kaleci Kepa çıkmak istemeyince bu olay Ada'da büyük tartışma yaratmıştı. Sarri, Tottenham karşısında Kepa'yı yedek bırakarak formayı Caballero'ya verdi.