Chelsea ve Tottenham, Zaha'nın bonservisini fazla buldu

Crystal Palace, yıldız oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

ve , 'ın Wilfried Zaha transferi için 80 milyon pound ödemeye razı değil.

Palace formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan Zaha için Premier Lig'in iki devi Chelsea ve Tottenham devrede. Hücum yollarında takviyeye ihtiyaç duyan iki ekip de bu transferi devre arasında gerçekleştirmek istiyordu fakat bonservis talebi onları şok etti.

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Daily Mail'ın haberine göre Crystal Palace'ın Zaha için istediği 80 milyon poundluk bonservis talebini ne Chelsea ne de Tottenham karşılamaya hazır görünmüyor.

27 yaşındaki futbolcu yaz döneminde 'a gitmek istemiş fakat kulüp oyuncuyu satmayı reddetmişti. Zaha şimdilik devre arasında takımdan ayrılmak için ısrarcı değil ve sezon sonunu beklemeyi tercih ediyor.

Wilfried Zaha'nın Crystal Palace sözleşmesi 2023'te sona erecek.