İngiliz futbolunun iki önemli temsilcisi, Lionel Messi transferi için düğmeye bastı.

Ligue 1’de sezonun sona ermesiyle birlikte PSG’den ayrılacağı açıklanan Lionel Messi’nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği sorusu yanıt beklerken, Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi. Arjantinli gazeteci Pablo Gravellone, Premier Lig’in dev kulüplerinden Chelsea ve Newcastle United’ın Messi transferi için çalışmalara başladığını öne sürdü.

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, MLS ekiplerinden Inter Miami ve eski takımı Barcelona’nın transfer etmek istediği Messi’nin mali şartlarını karşılayabilecek takım sayısı pek de fazla görünmüyor. Messi Roman Abramovich döneminde de Chelsea’den teklif almış ancak bu transfer o dönemlerde gerçekleşmemişi.

Fransa futbolunda iz bıraktı

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında yer alan bir haberde Messi’nin Inter Miami’ye imza atacağı ve bu takımdan, altı ya da 18 aylığına Barcelona’ya kiralanacağı öne sürülmüştü.

Ülkesi Arjantin ile 2022 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan Messi, bu ay 36 yaşına girecek olmasına rağmen üst düzey performansını korumayı başardı.

Bu sezon PSG formasıyla çıktığı 41 karşılaşmaya 21 gol ve 20 asist sığdıran efsane oyuncu, ligde 32 gole doğrudan etki etti ve beklentilerin altında kaldığı ilk sezonunun ardından Fransa futbolunda iz bırakmayı başardı.