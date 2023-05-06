Arjantinli golcünün yeni adresi büyük bir olasılıkla Premier Lig olacak

Premier Lig’de gelecek sezonu şampiyonluk hedefiyle açacak iki dev kulüp Chelsea ile Manchester United’ın, Inter’in Arjantinli forvet oyuncusu Lautaro Martinez’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Football Insider’da yer alan habere göre İtalyan ekibi 70 milyon euroluk bir teklif alması halinde golcü oyuncunun satışına onay vermeye hazırlanıyor.

Son aylarda Harry Kane ve Victor Osimhen gibi golcülerle temas kuran Manchester United, Martinez’i bir alternatif olarak değerelendiriyor.

Avrupa'da fırtına gibi esti

Bu sezon yaz transfer döneminde 300, kış transfer döneminde ise 323 milyon sterlin harcadıktan sonra büyük bir hüsran yaşayan Chelsea de yıldız oyuncuyu gelecek sezona yönelik transfer listesinin ilk sıralarında tutuyor.

Inter’de oynadığı dört sezonda da etkileyici istatistiklere ulaşan ve Antonio Conte ile Serie A şampiyonluğunun yaşandığı 2020-2021 sezonunda zafere 17 gollük katkıda bulunan 25 yaşındaki Martinez, bu sezon takımı adına tüm kulvarlarda çıktığı 49 maça 23 gol ve sekiz asist sığdırmıştı.

Arjantin Milli Takımı’nın da formasını giyen Martinez, Katar’da Dünya Kupası’nı kazanan kadroda yer almıştı.