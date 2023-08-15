Chelsea ve Manchester City, 57 milyon Dolar'lık yıldız için karşı karşıya

Premier Lig'in dev kulüpleri Chelsea ve Manchester City, genç yıldız için kozlarını paylaşacak.

NE OLDU? Chelsea, tüm yaz boyunca Fransa U21 Milli Takımı'nın oyuncusunun hayalini kurdu ve Maviler'in orta saha oyuncusu için Manchester City'ye rakip olduğu söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Evening Standard'ın haberlerine göre, Michael Olise için önerilen ücret olarak 45 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) gibi bir ücretten bahsedilmişti, ancak The Athletic'e göre şimdi Chelsea, Palace'ın 35 milyon sterlinlik (44,5 milyon dolar) serbest kalma maddesini etkileştirmek istiyor.

VE DAHA FAZLASI: Moises Caicedo'nun Brighton'dan transferi dün onaylandı ve Chelsea'nin yeniden yapılanması sürüyor.

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Southampton'ın orta saha oyuncusu Romeo Lavia'nın da Ekvadorluyu takip etmeye hazır olması nedeniyle bu transferin de kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

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CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Todd Boehly, Maviler'in kadrosunu yenilemeye devam ederken Batı Londra'ya yapılan yıldız transferlerinin devam edeceği aktarılıyor.