Premier Lig devi Arsenal'ın yıldızı, Chelsea ve Bayern Münih tarafından paylaşılamıyor.

NE OLDU? Yaz transfer döneminde takıma katılan David Raya, Arsenal'deki ilk maçına Pazar günü Topçular'ın Everton'u 1-0 yendiği maçta Ramsdale'in yerine çıktı.

Mikel Arteta'nın Raya'yı Goodison Park'ta başlatma kararı, Ramsdale'in kulüpteki kısa ve uzun vadeli geleceği konusunda şüphe uyandırdı.

Arteta, bu sezon Raya ve Ramsdale'in rotasyonunu hedefleyeceğini ve maçlar sırasında kaleci değişikliği yapmaya açık olduğunu ima etti. Tam da bu noktada, Ramsdale için pusuda bekleyen Chelsea ve Bayern Münih iddiaları bir anda yeniden güçlendi.

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VE DAHA FAZLASI? Bayern, Sven Ulreich'in öne çıkmaması nedeniyle açıkça Manuel Neuer'in yerine uzun vadeli bir isim ararken Chelsea, Robert Sanchez'i Brighton'dan aldı.

Aynı zamanda New England Revolution'dan Djordje Petrovic'i de kadrosuna kattı. Ancak, her şeye rağmen kaledeki pozisyonlarını güçlendirmeye hala açıklar.

BÜYÜK RESİM: 2021'de Sheffield United'dan gelişinden bu yana Ramsdale, Avrupa'nın en iyi genç kalecilerinden biri olarak adını duyurdu.

Gareth Southgate'in takımında yer aldı ve dört üst düzey uluslararası maç oynadı. Pek çok kişi onun İngiltere Milli Takımı için 1 Numaralı kaleci olarak Jordan Pickford'dan kaleyi devralması gerektiğini düşünüyor.

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SIRADA NE VAR? Arteta'nın kaleci pozisyonu hakkındaki görüşleri, Ocak ayında Ramsdale'e karşı gelecek transfer tekliflerinin pek de olumlu karşılanmayacağına işaret ediyor.

Gelecek yaz Arsenal; piyasa değeri 40 milyon Euro olan Ramsdale için en az 60 milyon Euro'luk tekliflere yanıt verebilir.