Brezilyalı yıldız, yeniden düşler sahnesinin bir parçası olacak.

GOAL, Fulham'ın Corinthians'tan yıldız forvet Willian'ı transfer etmek istediğini doğruluyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Brezilyalı yıldız yeniden Premier Lig'e dönmüş olacak.

Brezilyalı yıldız, İngiltere'de daha önce Chelsea ve Arsenal takımlarında forma giyerken Topçular'daki dönemi pek de iyi hatırlanmıyor.

Yıldız oyuncu, özellikle Chelsea'de geçirdiği dönemde şampiyonluk yaşadı ve Maviler'in favori oyuncularından birisi oldu.

Arsenal’da mutlu olmayan ve ayrılmak istediğini yönetime bildiren Brezilyalı oyuncu, ülkesinin takımlarından Corinthians’a transfer olmuştu.

Ancak, Willian için işler ülkesinde de pek iyi gitmiyor ve yıldız oyuncu, taraftarlardan aldığı ölüm tehditleri nedeniyle kendisi ve ailesi için endişeli günler yaşamıştı.

Fulham'ın Willian'a olan ilgisi hakkında ne biliyoruz?

Yetersiz gol sayısına rağmen, 33 yaşındaki oyuncu birçok kulüpten ilgi görüyor.

Oyuncu, olası bir transferin şartlarını müzakere ettiği Premier Lig'in yeni takımı Fulham ile de görüşüyor.

Willian'ın sözleşmesinde - 16 ayı kalan - Avrupa'ya dönüşü kolaylaştıran bir serbest kalma maddesi olduğunu belirtmekte fayda var.

O ve ailesi dokuz yıl Londra'da yaşadı ve Fulham ile şehre geri dönmeye hevesli olabilir.

Willian neden ayrılmak istiyor?

Oynadığı etkisiz oyun nedeniyle taraftarın ölüm tehditleriyle karşılaşan Willian, ikiz kızlarının okula gitmekten korktuğunu belirtirken eşinin de gerekli olmadıkça evden dışarı çıkmamasını istemişti.

Yaşanan bu olaylardan sonra özel arabasıyla tesislere gitmeyen Willian, bir güvenlik görevlisi eşliğinde antremanlara gitme kararı almıştı.

Brezilyalı yıldız, Corinthians'ta kariyerine devam etmek istese de ailesinin güvenliği nedeniyle Brezilya’dan ayrılma kararını verdi.

Fulham neden Willian'ı hedef alıyor?

Yeni sezon öncesinde beş transfer yaptılar, ancak Fabio Carvalho'nun bu yaz Liverpool'a gitmesinin ardından kadrolarında hala bir forvet için yer var.

Şu ana kadar Fulham, Shakhtar Donetsk'ten Manor Solomon ve Manchester United'dan Andreas Pereira'yı getirirken Joao Palhinha, Kevin Mbabu ve Bernd Leno'yu da transfer etti.

Premier Lig'deki ilk maçları ise cumartesi günü Liverpool'u Craven Cottage'da ağırladıkları zaman başlayacak.

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