Chelsea, Timo Werner'i transfer etmeye çok yaklaştı

Chelsea'nin Werner transferi için Liverpool ile girdiği yarışta bir adım öne geçtiği iddia edildi.

Adı uzun süredir ile anılan 'in yıldız forveti Timo Werner her an 'ye transfer olabilir.

Bild' in iddiasına göre, Liverpool yıldız golcüyü bitirmek üzereydi ancak Chelsea son anda araya girdi ve 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma maddesini harekete geçirmek istedi.

Leipzig'in sözleşmesine 60 milyon euro serbest kalma maddesini koyduğu Werner, Chelsea'yle anlaşırsa Londra ekibi transferi tamamlayacak. Böylece Liverpool uzun süredir kadrosuna katmak istediği oyuncuyu elinden kaçırmış olacak.

Dört senedir Leipzig'de forma giyen oyuncu bu sezon çıktığı 40 maçta 31 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.