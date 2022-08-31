İspanyol oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından Fransız deviyle sözleşme imzalayacak.

NE OLUYOR? Soler, PSG'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı altıncı oyuncu olacak.

Paris'le beş yıllık sözleşme imzalayacak ve sağlık kontrollerinin ardından bugün transfer tamamalanacak.

BÜYÜK RESİM: PSG'nin sportif direktörü Luis Campos, tüm yaz boyunca Soler'i transfer hedefi olarak aldı ve şimdi 20 milyon Euro değerinde bir anlaşma yapıldı.

Valencia, önemli bir oyuncusunu indirimli bir ücretle satmak zorunda kaldı, çünkü İspanyol ekibi son dönemde finansal sorunlarla mücadele ediyor.

Böylece, transfer edilen oyuncuların ardından takımdan ayrılması muhtemel bazı oyuncuların da gidişine izin verilecek.

Bu doğrultuda, Galatasaray'ın forvet transferinde en büyük adaylardan birisi olan Mauro Icardi'nin de en kısa sürede nasıl bir yol izleyeceği belli olacak.

DAHA FAZLASI: Soler'in gelişini çok yakın bir zamanda yeni bir oyuncu daha takip edebilir.

GOAL, Napoli orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'in salı günü PSG için sağlık kontrolünden geçeceğini biliyor.

Bu arada Fransız kulübü, transfer dönemi kapanmadan önce bir stoper daha kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Üç Fotoğrafta Transfer

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PSG'Yİ NE BEKLİYOR? Fransız devi, çarşamba gecesi Stadium Municipal'da Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

Ve her zaman olduğu gibi Messi, Neymar ve Mbappe gibi yıldızlara sahip olan dev ekip, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

Fransız devi, bu sezon için lig şampiyonluğunun yanına Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da mutlak hedef olarak belirledi.

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