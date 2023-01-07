Takımının sakatlıklarla boğuştuğunu söyleyen İngiliz menajer, zamana ihtiyaç duyuyor.

NE OLDU? Stamford Bridge'deki kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Potter, son haftalarda işleri tersine çevirdi.

Ve tüm müsabakalarda oynadığı son sekiz maçın yalnızca ikisini kazanabildi.

Nottingham Forest ile hayal kırıklığı yaratan beraberliği, Premier Lig şampiyonu Manchester City'ye 1-0 mağlup olması izledi.

Böylece Potter'ın ekibi, Premier Lig'deki Şampiyonlar Ligi tablosunun 10 puan gerisinde kaldı.

Ancak sonuçlara rağmen Maviler'in hocası sabır çağrısında bulunuyor.

NE SÖYLEDİ: Potter, Chelsea'deki görev süresinin başında kendisine yöneltilen eleştirilere şöyle cevap verdi:

"Dört aydır buradayım ve bunun beş, altı haftası Dünya Kupası arasında geçti.

"Bence Pep (Guardiola), Mikel (Arteta) ve Jurgen (Klopp) gibi isimlerin de alışması zaman aldı.

"Ama belli ki, nedense benim için durum farklı olabilir. Bu alışma süreci için herhangi bir zaman veremiyorum. Burada üzerimize düşen sorumluluğu biliyorum.

"Muazzam bir geçiş yaşadık, sakatlıklarla ilgili sorunlar istikrarlı olmayı kolaylaştırmıyor, ama bu bir nevi boş laf değil mi?

"İnsanlar sonuçları görmek istiyor ve 'Kapa çeneni Graham, neden bahsediyorsun sen? Kazanmamız gerekiyor' diye düşünüyor."

BÜYÜK RESİM: Chelsea, Premier Lig'in ilk dördüne olduğu kadar küme düşme bölgesine de yakın; Potter'ın takımı 18. sıradaki Everton'ın 10 puan önünde.

Ve dördüncü sıradaki Manchester United'ın 10 puan gerisinde bulunuyor.

Maviler'in geniş bir sakatlık listesi var ve City'ye karşı kanat oyuncuları Raheem Sterling ve Christian Pulisic'i de kaybetmeleri dertlerini artırdı.

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CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Maviler, pazar günü FA Cup'ta Manchester City ile tekrar karşı karşıya gelecek ve ardından, hafta ortasında Premier Lig mücadelesinde Fulham ile kozlarını paylaşacaklar.