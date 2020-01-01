Chelsea tarihinin en pahalı 20 transferi

Chelsea, Leipzig'den golcü futbolcu Timo Werner'i kadrosuna kattığını resmen duyururken, daha önce transfer ettiği en pahalı isimleri derledik.

Uzun süredir konuşulan Timo Werner transferi resmen açıklandı. İngiltere Premier Lig devi , 24 yaşındaki Alman forvet Werner'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Werner'in sezonu sonuna kadar Leipzig'de kalacağı ve temmuz ayında Chelsea Kulübüne dahil olacağı belirtildi.

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'tan 2016'da Leipzig'e transfer olan Werner, bu sezon takımıyla 43 maça çıktı ve 32 gol kaydetti.

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Chelsea'nin bu transfer için Leipzig'e 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği söylenirken, Maviler'in şimdiye kadar kadrosuna kattığı en pahalı 20 yıldızı listeledik.