Chelsea tarihinin en pahalı 20 transferi
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Uzun süredir konuşulan Timo Werner transferi resmen açıklandı. İngiltere Premier Lig devi Chelsea, 24 yaşındaki Alman forvet Werner'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Werner'in Bundesliga sezonu sonuna kadar Leipzig'de kalacağı ve temmuz ayında Chelsea Kulübüne dahil olacağı belirtildi.
Stuttgart'tan 2016'da Leipzig'e transfer olan Werner, bu sezon takımıyla 43 maça çıktı ve 32 gol kaydetti.
Chelsea'nin bu transfer için Leipzig'e 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği söylenirken, Maviler'in şimdiye kadar kadrosuna kattığı en pahalı 20 yıldızı listeledik.
|OYUNCU
|MEVKİ
|GELDİĞİ KULÜP
|BONSERVİS
|1
|Kepa Arrizabalaga
|Kaleci
|Athletic Bilbao
|80 milyon €
|2
|Alvaro Morata
|Santrfor
|Real Madrid
|66 milyon €
|3
|Christian Pulisic
|Orta saha
|B. Dortmund
|64 milyon €
|4
|Timo Werner
|Santrfor
|RB Leipzig
|60 milyon €
|5
|Fernando Torres
|Santrfor
|Liverpool
|58.5 milyon €
|6
|Jorginho
|Orta saha
|Napoli
|57 milyon €
|7
|Mateo Kovacic
|Orta saha
|Real Madrid
|45 milyon €
|8
|Andriy Shevchenko
|Orta saha
|Milan
|43.8 milyon €
|9
|Hakim Ziyech
|Orta saha
|Ajax
|40 milyon €
|10
|Tiemoue Bakayoko
|Orta saha
|Monaco
|40 milyon €
|11
|Michy Batshuayi
|Santrfor
|Marsilya
|39 milyon €
|12
|Didier Drogba
|Santrfor
|Marsilya
|38.5 milyon €
|13
|Michael Essien
|Orta saha
|Lyon
|38 milyon €
|14
|Diego Costa
|Santfor
|Atletico Madrid
|38 milyon €
|15
|Danny Drinkwater
|Orta saha
|Leicester City
|37.9 milyon €
|16
|N'Golo Kante
|Orta saha
|Leicester City
|37.8 milyon €
|17
|Willian
|Orta saha
|Anzhi Makhachkala
|35.5 milyon €
|18
|Eden Hazard
|Orta saha
|Lille
|35 milyon €
|19
|David Luiz
|Defans
|PSG
|35 milyon €
|20
|Antonio Rüdiger
|Defans
|Roma
|35 milyon €