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Chelsea tarihinin en pahalı 20 transferi

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Chelsea Torres Kepa Pulisic
Chelsea, Leipzig'den golcü futbolcu Timo Werner'i kadrosuna kattığını resmen duyururken, daha önce transfer ettiği en pahalı isimleri derledik.

Uzun süredir konuşulan Timo Werner transferi resmen açıklandı. İngiltere Premier Lig devi Chelsea, 24 yaşındaki Alman forvet Werner'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Werner'in Bundesliga sezonu sonuna kadar Leipzig'de kalacağı ve temmuz ayında Chelsea Kulübüne dahil olacağı belirtildi.

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Stuttgart'tan 2016'da Leipzig'e transfer olan Werner, bu sezon takımıyla 43 maça çıktı ve 32 gol kaydetti.

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    Chelsea'nin bu transfer için Leipzig'e 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği söylenirken, Maviler'in şimdiye kadar kadrosuna kattığı en pahalı 20 yıldızı listeledik.

      OYUNCU MEVKİ GELDİĞİ KULÜP BONSERVİS
    1 Kepa Arrizabalaga Kaleci Athletic Bilbao 80 milyon €
    2 Alvaro Morata Santrfor Real Madrid 66 milyon €
    3 Christian Pulisic Orta saha B. Dortmund 64 milyon €
    4 Timo Werner Santrfor RB Leipzig 60 milyon €
    5 Fernando Torres Santrfor Liverpool 58.5 milyon €
    6 Jorginho Orta saha Napoli 57 milyon €
    7 Mateo Kovacic Orta saha Real Madrid 45 milyon €
    8 Andriy Shevchenko Orta saha Milan 43.8 milyon €
    9 Hakim Ziyech Orta saha Ajax 40 milyon €
    10 Tiemoue Bakayoko Orta saha Monaco 40 milyon €
    11 Michy Batshuayi Santrfor Marsilya 39 milyon €
    12 Didier Drogba Santrfor Marsilya 38.5 milyon €
    13 Michael Essien Orta saha Lyon 38 milyon €
    14 Diego Costa Santfor Atletico Madrid 38 milyon €
    15 Danny Drinkwater Orta saha Leicester City 37.9 milyon €
    16 N'Golo Kante Orta saha Leicester City 37.8 milyon €
    17 Willian Orta saha Anzhi Makhachkala 35.5 milyon €
    18 Eden Hazard Orta saha Lille 35 milyon €
    19 David Luiz Defans PSG 35 milyon €
    20 Antonio Rüdiger Defans Roma 35 milyon €

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