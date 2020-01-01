Koronavirüs

Chelsea taraftarları bilet iadelerini bağışlayacak

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Fans FC Chelsea 29052019
getty Images
Chelsea'nin taraftarlarının, salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlara ait bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarlardan bilet ücret iadelerinin hayır kurumlarına bağışlanması yönünde yoğun talep geldiği aktarıldı.

Açıklamada, bilet ücret iadelerinden toplanan 600 bin poundun belirlenen 3 kuruma bağış olarak gönderileceği kaydedildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck, hayır kurumlarına verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti.

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    Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta, salgın nedeniyle dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, bu dönemde taraftarın yaptığı bağışla gurur duyduklarını kaydetti.

     

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