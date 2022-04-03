Thiago Silva'nın eşi Isabele da Silva, Chelsea'nin kendi sahasında Brentford'a 4-1 mağlup olduğu maçta 'yeterince hücum etmemesi' nedeniyle eleştirilen kocasını savunmaya geçti.

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu, ikinci yarının üçüncü dakikasında Antonio Rudiger ile öne geçmesine rağmen, üstünlüğünü koruyamadı.

Chelsea, sahasındaki mücadelede rakip takımı durdurmayı başaramadı ve ağır bir yenilgiyle sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Silva ve Mavilerin diğer savunma oyuncuları Bryan Mbeumo ve Ivan Toney gibi isimler de maçın ardından büyük bir eleştiri aldı.

Kocasının eleştirilmesine dayanamayan kişi ise Silva’nın eşi Belle'ydi.

Belle, eşinin yaşına vurgu yaparken çok dar bir zaman içerisinde birçok maça çıkan Silva'nın yorgun olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

Eşinin eleştirilmesinin ardından Belle, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Burada, Stamford Bridge’deyim. Şu anda Thiago Silva'nın yeterince hücum etmediğini söyleyen bir yorumcuyu dinledim.

“Thiago Silva'ya saygı duyun, çünkü Thiago Silva henüz dün İngiltere’ye geldi.

“Silva, Brezilya için oynadı ve kısa sürede çok fazla maç oynamak zorunda kalınca yorgun düştü.

“O, 37 yaşında ve 20 yaşındaki birisi gibi oynuyor.

"Buna gerçekten inanamıyorum. Ona saygı duyun, o bir makine değil. Rahatlaması gerekiyor, tamam mı?”

Silva'nın karısının duygularını internette ilk kez dile getirmesi, Chelsea taraftarlarını sevindirecek şekilde olmadı.

Ayrıca, Mavilerin forveti Timo Werner de taraftarların hedefindeki isimlerden birisiydi. Alman golcü, birçok net pozisyondan yararlanamazken taraftarlardan eleştiri aldı.

"Enerjimiz yoktu"

Thomas Tuchel de maçın ardından şu ifadeleri kullandı: “Milli aradan sonra zorlu bir başlangıçtı. Ritmimizi ve tam kontrolümüzü bulmamız biraz zaman aldı.

"Enerjimiz yoktu ve genellikle bizi güçlü kılan şeyleri yapmadık. Fiziksel ve zihinsel olarak yorgun görünüyorduk.

“Milli aradan sonra oynamak büyük bir zorluk ama favori olarak sonuçlarınızı doğru bir şekilde almanız gerekiyor. Bugün bunu yeterince iyi yapamadık.

"Bu maç için beklentilerimin çok yüksek olmadığının farkındayım.

"Milli aradan sonra oynamak ve bunun üzerine favori olarak oynamak, maçı dikte etmek ve iyi organize edilmiş fiziki bir takımı yıkmak zordu."

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